Ünlü müzisyen koronavirüse yakalandı

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Dünyanın en iyi gitaristlerinden biri olarak nitelendirilen Eric Clapton, koronavirüse yakalandı. 76 yaşındaki yıldız, aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelmişti.

Koronavirüs belirtileri taşıyan Eric Clapton, Zürih ve Milan'da planlanan konser etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldı.

"HASTALIĞI KİMSEYE GEÇİRMEK İSTEMİYOR"

Şarkıcının 8 Mayıs'ta Londra'daki Albert Royal Hall'da sahne aldığı esnada virüse yakalandığı düşünülüyor. Clapton'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Clapton'a doktorlar tarafından 'Eğer seyahat etmeye ve konser vermeye devam ederse iyileşmesi gecikecektir.' denildi. Eric, bu hastalığı herhangi bir grup üyesine veya hayranlara geçirme konusunda endişe taşıyor." ifadeleri yer aldı.

AŞI YAN ETKİ YAPTI

Koronavirüs aşısı olan şarkıcı, aşının yarattığı şiddetli reaksiyonlardan sonra aşı karşıtı söylemlerde bulunmaya başlamıştı.

"HİPNOTİZE EDİLDİLER"

2020 yılında 'Stand and Deliver with Van Morrison' adında bir şarkı yayınlayan Clapton, aşı olanların 'toplu bir hipnoza' maruz kaldıklarını dile getirmişti.

Aşı karşıtı eylemcilere yazdığı bir mektupta Eric Clapton, "Ellerim ve ayaklarım dondu, uyuştu ve yandı. İki hafta boyunca parmaklarımı kullanamadım. Bir daha asla çalamayacağımdan korktum." demişti.