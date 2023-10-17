Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Eric Cantona'dan Filistin'e destek! - Futbol Haberleri

        Eric Cantona'dan Filistin'e destek!

        Dünya futbolunun ikonik isimlerinden biri olan Eric Cantona, Filistin'e destek verdi. Cantona sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eric Cantona'dan Filistin'e destek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü eski futbolcu Eric Cantona, Filistin'e verdiği destekle Avrupa basınında manşetlere çıktı.

        Eric Cantona, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

        "Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez.

        Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmez.

        Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.

        Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor.

        Özgür Filistin, İsrail hükumetinin dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor.

        Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Habertürk Anasayfa