Erhun Öztümer, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl artı opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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