"20 DOLAR BORÇ İSTEMİŞTİ"



Yazıcıoğlu, "Bende İngilizce az ama onunla kolay anlaşırdım. Tarzancam ve vücut dilim çok iyi olduğu için başka dile gerek duymadım. Çok şeker kızdı. Bir program çıkışı benden taksi için 20 dolar borç istedi, gidiş o gidiş. Eve gidip gelen bu teklifi değerlendirmek için İngiltere'ye gitmiş. Biz onu unuttuk, sonra dünya listelerinde birinci sırada görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Arada hala arar, benim hatrımı sorar' dedi.