25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisinin ilkini önceki akşam gerçekleştirdi.
Tiyatroya başladığı 52 yıl öncesinden bugüne başından geçen hayat hikayesini esprili bir dille anlattığı oyunda ayakta alkışlanan usta oyuncu, gösterisini izleyen yakın sanatçı dostları ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Metin Akpınar, Ahmet Sezerel, Nilgün Belgün, Nevra Serezli ve Nur Önal'ın izlediği oyunda izleyicileri kahkahadan gülüp geçiren Erhan Yazıcıoğlu, oyun boyunca esprileri ardı ardına sergiledi.
Yazıcıoğlu, kendi sunduğu televizyon programında hostes olarak ise başlayan ve ardından dünyaca ünlü Baharat Kızlar (Spice Grills) grubunda yer alan Geri Halliwell'in kendisine olan 20 dolar borcunu halen ödemediğini söyledi.
"20 DOLAR BORÇ İSTEMİŞTİ"
Yazıcıoğlu, "Bende İngilizce az ama onunla kolay anlaşırdım. Tarzancam ve vücut dilim çok iyi olduğu için başka dile gerek duymadım. Çok şeker kızdı. Bir program çıkışı benden taksi için 20 dolar borç istedi, gidiş o gidiş. Eve gidip gelen bu teklifi değerlendirmek için İngiltere'ye gitmiş. Biz onu unuttuk, sonra dünya listelerinde birinci sırada görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Arada hala arar, benim hatrımı sorar' dedi.
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