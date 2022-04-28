"BENİM PARAMI HASTALIKLAR YEDİ"

1995 yılında tiroit kanserine yakalanan oyuncu, doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybetmişti. Bu konuya da değinen Yazıcıoğlu, doktoru suçlamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl Kanal D ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. 8 ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge'm. Hepsi 'Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız' dedi. Ama ben 'Yapacağım' dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama 'O ses gelecek' diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım. Benim paramı hastalıklar yedi, ne kadınlar ne de kumar...