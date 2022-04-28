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Erhan Yazıcıoğlu: 1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım!

1995 yılında tiroid kanserine yakalanan ve doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybeden Erhan Yazıcıoğlu, bilinmeyenlerini anlattı. "Kanser tedavim 14 yıl sürdü" diyen usta oyuncu, "1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım. Benim paramı hastalıklar yedi" ifadelerini kullandı

28.04.2022 - 11:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. 70 yaşındaki oyuncu, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • Üç kere nikah masasına oturan Yazıcıoğlu, "Çapkınlığı severim hocam!" diyerek, 11 kere nişanlandığını itiraf etti. 1997 yılından beri Müge Yazıcıoğlu ile evli olan oyuncu, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Begüm ve Burçak'ın üzerine titrediğini de söyleyerek, komik bir anısını anlattı.

  • Erhan Yazıcıoğlu, "Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm'ün, 'Senin ben bokunu yerim' dedim. Annesi de 'Aman bu ne sevgi, gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım yedim hocam! Onlar benim için tutkuların en büyüğü. 'Anneler Günü'nde benim çevrem, benim 'Anneler Günü'mü kutlar." dedi.

  • "BERBERE CADILLAC’LA GİDERDİM"

    Kendi çocukluğundan da bahseden Yazıcıoğlu, babasının çok zengin olduğunu ama kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybettiğini anlattı. Usta sanatçı, "Rami'deki Panter Lastik Fabrikası, babam Muhsin Yazıcıoğlu'nundu. Gitti o fabrika... Babam biz üzüm seviyoruz diye bağ satın alan bir adamdı. Gül ağacı kaplı Cadillac'la biz berbere giderdik. Babam böyle bir hayatın içine etti ne yazık ki! Çok üzdü ve 48 yaşında annemi beyin tümöründen kaybettik. Hatun tutkusu da vardı, 4 ayrı ev, 4 ayrı kadın. Ben babamın yaptığı hataları asla yapmadım, paramı çok iyi değerlendirdim." şeklinde konuştu.

  • "BENİM PARAMI HASTALIKLAR YEDİ"

    1995 yılında tiroit kanserine yakalanan oyuncu, doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybetmişti. Bu konuya da değinen Yazıcıoğlu, doktoru suçlamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

    Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl Kanal D ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. 8 ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge'm. Hepsi 'Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız' dedi. Ama ben 'Yapacağım' dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama 'O ses gelecek' diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım. Benim paramı hastalıklar yedi, ne kadınlar ne de kumar...

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