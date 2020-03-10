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Erhan Kaya, Schneider Electric Türkiye Satışları Genel Müdür Yardımcısı oldu



Schneider Electric Türkiye Satışları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erhan Kaya atandı.

Schneider Electric, şirketin Türkiye Satışları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erhan Kaya’nın getirildiğini duyurdu.

Kaya, Türkiye’deki dağıtım kanalı, müteahhit kanalı ve panocu kanallarının tamamı ve son kullanıcıların büyük bir kısmının satış faaliyetlerine liderlik yapacak.

Açıklamaya göre ayrıca, Kaya bu kanallarda tüm Schneider Electric ürün gruplarının satışlarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

2006 yılından bu yana Schneider Electric bünyesinde yer alan Kaya, proje yönetimi ve satış alanlarında deneyim sahibi. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Bölümü’nden mezun olan Kaya, yeni görevine atanmadan önce 2014 yılında şirketin Partner İş Birimi, 2016 yılında Ticari Ürünler İş Birimi ve 2017 yılında da Partner ve Dijital Enerji İş Biriminin Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

