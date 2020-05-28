Erhan Kaan Adıgüzel'in acı günü

Habertürk Spor muhabirlerinden Erhan Kaan Adıgüzel'in anneannesi Emine Gönen hayatını kaybetti. Gönen'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Habertürk Spor olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.