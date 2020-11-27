Türk oyuncu Ergün Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'yı andı.

Yıllardır Arjantin'de yaşayan Demir, ani vefatı ile milyonlarca insanı yasa boğan Maradona ile 2015 yılında evinde tanışmıştı.

50 yaşındaki oyuncu, Arjantinli futbolcu ile çekilen fotoğrafını yayınlayarak, üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi:

Acım çok büyük. Futbol dünyası kuzey yıldızını, ben ise süper kahramanımı kaybettim. Seninle tanışmadan önce 35 yıl bekledim Diego. Tekrar görüşeceğimizi biliyorum. Birbirimize söz verdik. Yakında görüşürüz dostum. Nur içinde uyu.

Öte yandan oyuncu Ergün Demir, 2006-2009 yılları arasında ekrana gelen Binbir Gece adlı dizisinde canlandırdığı 'Ali Kemal' karakteri ile adını duyurmuştu.