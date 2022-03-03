THY Euroelague’in 28. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu akşam bizler için çok önemli bir maçtı. Derbi maçıydı. Sıralama için, play-offtaki yerimizi garantilemek için önemli bir maçtı. Maçta 32 dakika boyunca çok iyi oynadık, maçı kontrol ettik. Hücumda doğru tercihler yaptık. Savunmada iyiydik. Son çeyreğe 16 sayı farkla girdik. Son 8 dakikada hücumda oyun disiplinini kaybettik. Bu dönemde 31 sayı buldular ve geri döndüler. Maç sonu soyunma odasında son 8 dakikayı bir kez daha oynayamayız dedim. Kendi oyunumuzu oynayıp yolumuza devam etmeliyiz. Kendi oyun düzenimizin dışına çıktık. Farkın verdiği rehavetle de hücumda bireyselliğe döndük" şeklinde konuştu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı müdahale sonrasında Euroleague yönetiminin Rus takımlarının maçlarını dondurduğunun sorulması üzerine Ataman, "Geçen hafta bütün konuşmalarımda savaşın durdurulması gerektiğini söyledim. Şu anda bütün dünya savaşı durdurmaya çalışıyor. Ukrayna’da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivillerin halini gördüğümüz zaman, insanlar kilometrelerce ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda sporu düşünmek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değil. Rus takımlarındaki oyuncular için, o takımlarda çalışan meslektaşlarım için böyle bir durumun olması çok üzücü. Tüm dünyada sadece sporda değil her şeyde Ruslara bu cezayı verip onları dışarıda bırakıyorlar. Kararı verecek olan Euroleague üst yöneticileri. Tahminim, bu iş kısa sürede çözülmezse bu sezon Rus takımları olmadan devam edecek gibi. Çünkü futbolda, olimpiyatlarda, Formula 1’de bu karar çıktı. Bekleyip göreceğiz. Çok üzgünüm. Rus takımlarının dışarıda kalması, arkadaşlarımızın da suçu yok. Eminim onlar da üzüntü çekiliyorlardır. Onlar da insanlık dramının sona ermesini için çaba harcıyorlardır. Olay bizim boyutlarımızın dışında. Dünyanın en büyük sorunu haline geldi" diye cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!