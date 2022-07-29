DHA

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu. 1 Ağustos'ta milli görevin başlayacağını hatırlatan Ergin Ataman, "En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak. İki yıl üst üste EuroLeague kupasını kazandıktan sonra şimdi de milli takımda büyük bir heyecanla çalışmalara başlıyorum. A Milli Erkek Takımı'nı ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarılara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. Bu sorumluluk ve Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim."