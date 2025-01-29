Ergin Ataman: Transfer yapmayacağız

Yunan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü, basında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

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"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Transfer iddialarını yalanlayan Ataman, "Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Kadromuz yeterli. Şu anda piyasada olanlardan çok daha iyi bir oyuncu olan Mitoglou'ya '5' pozisyonunda daha fazla sorumluluk vereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz ve en kısa sürede 3-4 hafta içinde Ömer Faruk Yurtseven'i ve ardından Lessort'u bekleyeceğiz." dedi.

Bazı oyuncular için astronomik bedeller istendiğini söyleyen Ataman, "Sezonun bu noktasında, özellikle iyi bir oyuncu olmadığı sürece yeni bir oyuncu eklemek istemem ve şu ana kadar piyasada böyle bir oyuncu bulamadık. Gördüğümüz bazı oyuncuları da takımları astronomik rakamlara satmak istedi. Euroleague'de üst seviyede neler yapabileceklerini henüz göstermemiş oyunculara bu tür bonservis bedelleri ödemeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Panathinaikos'un Zaragoza'da forma giyen pivot Jilson Bango'yu 1 milyon euro karşılığında transfer edileceği iddia edilmişti.