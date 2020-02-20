Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmayı garantilediklerini ve şimdiki hedeflerinin ilk 4 içinde kalarak saha avantajını elde etmek olduğunu söyledi.

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda normal sezonun bitmesine 10 maç kala play-off'ları garantilediklerine dikkati çekerek, "Kesin olarak ilk 4'ün içinde bitirmek istiyoruz. Ciddi puan farkı var ama oynanmayan her maç tehlikeli maçtır. Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 maçın 6-7'sini kazanıp ilk 4'ü garantilemek istiyoruz. Bu geçen yıl olduğu gibi bize saha avantajını verecek." dedi.

Bu sezonki başarılı performanslarına değinen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ULEB, oynanan maç adedi ve yüzdeye göre bizi Avrupa Ligi'nde en erken play-off'a kalan takımı olarak ilan etti. 'Bizim için de sürpriz olmadı' desem doğru olmaz. Bu kadar büyük hamle, bu kadar iyi çıkış açıkçası beklemiyordum. Özellikle sezon başladıktan sonra takım bir iki maç sonra yeniden geçen yılki havasını yakaladı ve üst üste kazanılan deplasman galibiyetleri oldu. 11 deplasmanın 10'unu kazandık, Avrupa Ligi'nde bu ciddi rakam. Bu sezon İspanya'da maç kaybetmedik, 4 takımı da yendik. CSKA Moskova'yı, Olympiakos'u yendik. Bu tabii ki takımın gücünü, takımın isteğini ve kazanma alışkanlığını gösteriyor. Çok iyi şekilde bu noktaya kadar geldik."

Ataman, play-off'u erken garantilemenin takımın konsantrasyonunu bozup bozmayacağı sorusuna, "Hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu bozmaz. Avrupa Ligi'nde her maçın ayrı hikayesi oluyor." yanıtını verdi.

Ligin 25. haftasında Bayern Münih ile yarın deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın önemine değinen Ataman, şunları kaydetti:

"Bayern Münih Avrupa Ligi'nin son sırasında ama iki hafta önce Maccabi'yi farklı yendi. Dolu salonda oynuyorsunuz, en az 2-3 bin taraftarımız olacak. Avrupa Ligi'nin lider takımı olarak gidiyoruz. Bir Türk takımının ligi bu kadar domine etmesi Avrupa'daki vatandaşlarımızı ciddi anlamda gururlandırıyor. Bizden beklenti var. Sonrasında Alba Berlin ile oynayacağız. Herhangi rahatlamamız söz konusu değil."

Hedefleriyle ilgili bu sezonki mesajlarının "şampiyonluk" olduğunu vurgulayan Ataman, "Şu anda tek hedefimiz Avrupa Ligi kupası... Bu da çok doğal değil mi? Geçen sene final oynayan takımın hedefi şampiyonluk olması gerekiyor. Normal sezonun bitmesine 10 hafta kala ciddi puan farkıyla lidersek, finalist takım özelliğine sahipsek tek hedefimiz Avrupa Ligi şampiyonluğu olur." diye konuştu.

"BENİM İÇİN TEK EKSİK AVRUPA LİGİ KUPASI"

Elde ettiği başarılara rağmen başarı için hayal kurmanın hiç bitmeyeceğini belirten Ataman, "Bir Türk antrenör olarak Türk spor tarihinde birçok kişi için hayal olabilecek kupalar kazandım. Gerek Türkiye'de, ondan önemlisi Avrupa'da kazandığım kupalar... Benim için tek eksik Avrupa Ligi kupası. Barselona, Madrid'de çalışan bir hoca olsanız bunlar doğal ama Türkiye'de yetişmiş ve burada hoca olduğunuzda bunlar önemli başarılar haline geliyor. Favori olmayan takımlarla bu kupaları kazandık. Beşiktaş, Siena, Galatasaray. 3 defa dörtlü finale çıktım. Türk spor tarihinde nadir görülen veya hiç görülmeyen başarılar. Ama hiçbir zaman bunlarla yetinmek gibi bir düşüncem yok, daha ilerisini hedefliyorum. Şimdi Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun hayalini gerçekleştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"LARKİN, EFES'TE KENDİNİ BULDU"

Ataman, Türk vatandaşı olan Shane Larkin'in A Milli Takıma çok büyük katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Larkin'in sıradışı özelliklere sahip bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Larkin son 1,5 yılda Avrupa'nın en iyi oyuncusu durumunda. Winner bir oyuncu. Olimpiyat elemeleri, dünya ve Avrupa şampiyonası gibi kısa dönemli turnuvalarda bu tarz oyuncular dominant olabiliyor. Elimizde iyi tecrübe kazanmış milli takımımız var, eksik olan sonuçtu. Son 2-3 yıldır aşağılardayız, belki Larkin ile onu kırabiliriz. Milli takımda çok ciddi anlamda katkı vereceğini düşünüyorum. Rusya, Holden ile Avrupa şampiyonu oldu. Larkin'in de Türk milli takımını layık olduğu yere getirebileceğini düşünüyorum."

Milli takımın Avrupa, dünya şampiyonalarının yanı sıra olimpiyatlarda derece elde etmesi gerektiğine dikkati çeken Ataman, "Kulüp takımlarımız başarılı. Efes, Fenerbahçe başarılı, Galatasaray ve Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası'nı aldı. Kulüp bazında yükseliş varken milli takımda sonuç bazında aşağı doğru gidişat olmuş. Larkin'in aşağı doğru gidişi yukarı çekeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Shane Larkin'in geçen yılın şubat ayından itibaren çok iyi oynadığını hatırlatan Ataman, "Dörtlü finalde de müthiş oynadı. O dönemlerde de milli takıma sıcak yaklaşıyordu, olmadı. Dünya Şampiyonası'nda oynayabilirdi. Cumhurbaşkanımız izlediği için fikrini söyledi. 2-3 hafta içinde Larkin Türk vatandaşı oldu. Belki o dönemde Cumhurbaşkanımıza iletilseydi haziran ayında Türk vatandaşı yapılıp oynatılabilirdi. Geriye dönük bakmayalım, iyi iş yapıldı. Herkesin ciddi anlamda katkısı oldu. Spor bakanlığımız, federasyonumuz da sonradan devreye girdi ve çaba sarfetti." değerlendirmesinde bulundu.

Larkin'in 3 sezon önce Baskonia'da oynadığını vurgulayan Ataman, "Efes'in Larkin'i bulup Türkiye'ye getirmesi önemli. Performansını da çok yukarı çekti. 3 sene önce Baskonia'da oynuyordu, dominant oyuncu değildi. Larkin, Efes'te kendini buldu ve müthiş çıkış gösterdi. Efes'in verdiği olanaklar da önemli." diye konuştu.

Anadolu Efes'in Türk basketboluna önemli katkılar sağladığını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Milli takımda en fazla oyuncusu olan kulüp, son 20 yılda böyle oldu. Mirsad ile başlayıp Hidayet'le devam eden, Mehmet Okur'la gelişen, Cedi ve Furkan'la ilerleyen Anadolu Efes, Türk basketbolunun oyuncu yetiştirme fabrikası oldu. Türkiye'deki süper star oyuncuların büyük çoğunluğu Anadolu Efes'ten çıktı, buna bir de devşirme kattı. O da işin kreması oldu."

Türk basketbolcuların yurt dışını tercih etmemesiyle ilgili soru üzerine Ataman, "Ülkedeki ligin kalitesiyle alakalı. Şu anda Türkiye basketbol ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri. İyi oyuncularımız Türkiye liginde oynamayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.