Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçında ihraç edildi - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçında ihraç edildi

        Panathinaikos, THY Euroleague'in dördüncü maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk ederken Yunanistan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman üçüncü periyotta ihraç edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergin Ataman ihraç edildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u, 86-81 mağlup etmeyi başardı.

        Maccabi Tel-Aviv'de, Bonzie Colson attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

        ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ

        Panathinaikos, üçüncü çeyrek oynanırken Dinos Mitoglou’na yapılan faulün ardından sportmenlik dışı faul kararı beklerken bu kararın verilmemesinin ardından Ergin Ataman sinirlendi.

        Tecrübeli koç hakemlere çok yoğun itirazda bulunurken bunun sonucunda Ergin Ataman ikinci teknik faulünü alarak karşılaşmadan ihraç edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Habertürk Anasayfa