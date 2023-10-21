Ergin Ataman, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçında ihraç edildi
Panathinaikos, THY Euroleague'in dördüncü maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk ederken Yunanistan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman üçüncü periyotta ihraç edildi
EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u, 86-81 mağlup etmeyi başardı.
Maccabi Tel-Aviv'de, Bonzie Colson attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ
Panathinaikos, üçüncü çeyrek oynanırken Dinos Mitoglou’na yapılan faulün ardından sportmenlik dışı faul kararı beklerken bu kararın verilmemesinin ardından Ergin Ataman sinirlendi.
Tecrübeli koç hakemlere çok yoğun itirazda bulunurken bunun sonucunda Ergin Ataman ikinci teknik faulünü alarak karşılaşmadan ihraç edildi.