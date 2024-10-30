Ergin Ataman: Mathias Lessort'u durduramazsınız

Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, THY Euroleague'in 6. haftasında ASVEL ile karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

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"HİÇBİR TAKIMI KÜÇÜMSEYEMEZSİNİZ"

Ergin Ataman şunları söyledi:

"Şu ana kadar deplasmanda 4, kendi sahamızda ise 1 maç oynadık. Elbette iç saha maçları çok önemli, onları kazanmanız gerekiyor. Hiçbir takımı küçümseyemezsiniz. ASVEL geçen hafta Barcelona'ya karşı son bölümde kaybetti. Skor üretebiliyorlar ve tecrübeli takımlar. Taraftarımızla agresif oynamaya hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Euroleague'deki her maç başka bir hikaye. Agresif ve takım olarak oynamaya hazır olmalıyız."

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Panathinaikos çift maç haftasının ikinci ayağında Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Ergin Ataman, "Şu anda Kızılyıldız maçını düşünmüyoruz. Aklımızda sadece önümüzdeki maç var. Deplasmanda alınan iki büyük galibiyetten sonra takım bu tür maçlarda her zaman biraz daha rahat oluyor. Ama umarım taraftarımız ihtiyacımız olan ekstra motivasyonu bize veririz. Oyunculara daha fazla motivasyon vermek için atmosferin sıcak olması da önemli. ASVEL çok tehlikeli bir takım." sözlerini söyledi.