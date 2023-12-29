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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman ile Fatih Terim bir arada! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman ile Fatih Terim bir arada!

        Panathinaikos, Turkish Airlines EuroLeague'in normal sezon maçında Kızılyıldız'ı konuk ederken Ergin Ataman ile Fatih Terim de bir araya geldi. Panathinaikos'un futbol takımının başına geçen Fatih Terim, OAKA'da Ataman'ı ziyaret etti, ikilinin buluşması ilgi çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 01:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:21
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        Ataman ile Terim bir arada!
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        Yunanistan'da Türk rüzgarları esmeye devam ediyor. Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nın başına bu yaz geçen Ergin Ataman'dan sonra yine Panathinaikos'un futbol takımı teknik direktörlüğüne Fatih Terim getirilmişti.

        İkili daha önce telefon ile görüşürken Panathinaikos'un THY EuroLeague'deki Kızılyıldız'ı ağırladığı maçta bu kez bir araya geldi.

        OAKA'da oynanan müsabaka öncesinde Fatih Terim taraftarlardan geniş bir alkış alırken daha sonra Ergin Ataman da parkelere geldi ve tribünleri selamlayarak tecrübeli çalıştırıcının yanına girdi.

        Fatih Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı. Fatih Terim, galibiyetin ardından da Ataman'ı tebrik etti.

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