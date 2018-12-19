Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Moskova'ya iddialı gittiklerini belirterek, "CSKA Moskova deplasmanı, Avrupa Ligi'nin en zor deplasmanlarından biri ama biz Moskova'ya kendimize güvenerek gidiyoruz." dedi.

CSKA Moskova'da her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Ataman, "Takım olarak yıllardır en üst seviyede basketbol oynuyorlar. Biz, yeni bir kadro olmamıza rağmen Avrupa Ligi'nin en iyi basketbolunu oynayan takımlardanız. Bu maç, bizim için çok iyi bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise Buducnost VOLI galibiyetiyle moral bulduklarına dikkati çekerek, "Play-off'a giden yolda CSKA Moskova ile oynayacağımız karşılaşma sıralama açısından çok önemli bir maç olacak. Hedefimiz bu önemli maçı kazanıp, haftayı iki galibiyetle kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.