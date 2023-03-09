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Ergin Ataman: Euroleague organizasyonu adına utanç vericiydi

Anadolu Efes Başanrenörü Ergin Ataman, Kızılyıldız maçında taraftarların şahsına yaptığı hareketlerin spor ve Euroleague organizasyonu adına utanç verici olduğunu söyledi

Giriş: 09.03.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ergin Ataman: Euroleague organizasyonu adına utanç vericiydi
HABERTURK.COM / DHA

EuroLeague'in 27. haftasında dün akşam deplasmanda Kızılyıldız'a 94-75 mağlup olan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, "Belgrad´da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve EuroLeague organizasyonu adına utanç vericiydi" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague 28. hafta maçında yarın İsrail´in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek olan Anadolu Efes´te başantrenör Ataman, "Maccabi Playtika Tel Aviv maçı play-off için en önemli maçımız. Eksiklerimize rağmen taraftarımızın yaratacağı atmosfer ve motivasyon ile mutlaka kazanacağız" diye konuştu.

Dün akşam deplasmanda oynadıkları Kızılyıldız maçıyla ilgili de konuşan tecrübeli antrenör, "Her zaman centilmenliği ve sporu güzelleştiren fair play ruhunu sahaya yansıtan taraftarımızın güzelliğini dün akşam bir kez daha anladım. Belgrad´da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve EuroLeague organizasyonu adına utanç vericiydi" ifadelerini kullandı.

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