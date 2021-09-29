THY Euroleague birinci hafta maçında yarın İspanya’nın Real Madrid takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman ile Kaptan Doğuş Balbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Sezona zorlu Real Madrid deplasmanı ile başladıklarını hatırlatan Ergin Ataman, "Çok saygı duyduğumuz bir koç ve takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Real Madrid’de geçen sezona göre değişen 3-4 oyuncu var, biz ise sakat oyuncularımızın maç saatindeki durumuna göre sadece bir değişiklikle çıkıp organize basketbolumuzu yansıtmaya çalışacağız. Sezon başı itibarıyla henüz tam formda olmasak da en iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon Madrid’de oynadığımız üç maçı da seyircisiz oynamıştık. Şimdi Real Madrid taraftarının karşısına şampiyon takım olarak çıkmak bizim için gurur verici. Umarım taraftarların oyundan keyif aldığı bir maç olur" diye konuştu.
Takım Kaptanı Doğuş Balbay ise karşılaşma ile ilgili, "Euroleague’deki ilk maçımızda geçtiğimiz sezon play off’ta karşılaştığımız Real Madrid ile deplasmanda oynayacağız. Sezonun henüz başı olmasına rağmen bizim için çok ciddi bir sınav olacak. Biz geçtiğimiz sezonki kadromuzu koruduk, Real Madrid kadrosuna bazı eklemeler yaptı. Bence güzel bir maç olacak. Önemli olan bizim kendi basketbolumuzu oynamamız ve her gün oyunumuzun üzerine koyarak devam etmemiz. Umarım Euroleague’de yeni sezon açılışımızı galibiyet ile yaparız" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!