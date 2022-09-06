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Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, müsabakaya farklı bir konsantrasyonla başladıklarını dile getirerek, "Bu takımın oynaması gerektiği gibi başladık. Daha maçın başında kontrolü elimize aldık. Bugün daha fiziksel bir takımla başladık." dedi.

Karşılaşmada iyi savunma yaptıklarını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Maçın önemi büyüktü. Çünkü artık gruptan çıkmayı garantileme maçıydı. Son günlerde burada yaşadıklarımız, uğramış olduğumuz haksızlıklar, gerek sahada gerek saha dışında verilen komik kararlar, Türkiye'de bazı insanların oyuncularımı basketbol dışındaki suçlamaları... Bütün bunlar daha iyi takım olmamızı, daha sertleşmemizi ve konsantre olmamızı sağladı. Maç boyunca bu konsantrasyonumuzu hep devam ettirdik. Sonuçta Belçika iki gün önce İspanya'yı yendi. Maç boyunca bu takımın oynaması gerektiği gibi bir basketbol oynadık. Dış atışları da daha öz güvenli attığımız zaman, bu şampiyonanın en tehlikeli takımlarından biri olacağız."

Ergin Ataman, gruptan çıkmayı büyük oranda garantilediklerini belirterek, "Şimdi artık Berlin'e gidiyoruz. Berlin'i adeta bir Türk şehri olarak kabul ediyorum. Gurbetçilerimiz o salonu doldurur. İşte Türkiye'ye yapılan, Türk takımlarına yapılan haksızlıkları hep konuşuyoruz. Onlar da konuşuyorlar. En güzel cevabı Berlin'de sahada vereceğiz. Berlin'de bir Türkiye atmosferi yaratarak gerekli cevabı hem FIBA'ya hem de diğer takımlara en iyi şekilde vereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ ERKEN BİTİRİLMEYE ÇALIŞILMASINA TEPKİ

Ergin Ataman, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile katıldığı toplantının erken bitirilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Toplantıda önce İngilizce açıklama yapan Ataman ve Furkan Korkmaz, daha sonra Türk basın mensuplarının Türkçe sorularını yanıtladı.

Tecrübeli başantrenörün Türkçe yaptığı açıklamanın ardından FIBA yetkilileri toplantıyı bitirmek istedi. Ataman'ın tepki göstermesi üzerine toplantıya devam edildi ve daha sonra Furkan Korkmaz konuştu.

FURKAN KORKMAZ: TURNUVA BİZİM İÇİN YENİ BAŞLIYOR

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Furkan Korkmaz, organizasyonda istemedikleri şeylere maruz kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Evet gördüğünüz gibi bu tarz şeylere maruz kaldığımız için cevabı bugün verdiğimiz gibi vereceğiz. Bunlar utanç verici, olmaması gereken şeyler ama maalesef maruz kalıyoruz. Tarih boyunca kaldık. Bunlara da hep en güzel cevabı verdik. Bundan sonra en iyi basketbolumuzu oynayıp, daha çok motive olup, herkesi tekrar susturmamız gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Ergin Ağabey'in dediği gibi Berlin bizim şehrimiz. Oradaki vatandaşlarımızın gelip bizi destekleyeceğinden çok eminiz. Biz onların desteğini boşa çıkartmayacağız. Çok güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. Turnuva bizim için yeni başlıyor. O yüzden herkesin desteğin bekliyoruz."