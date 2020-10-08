Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, bir röportajda Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözlerin çarpıtılmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Deneyimli başantrenör, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "15 gün önce çekilen ve dün akşam yayınlanan bir televizyon programında sunucu Deniz Aksoy´un ´Ben şimdi bir senaryo üretiyorum. Fenerbahçe sizin için çok iyi bir kadro kurup size baş antrenörümüz olur musunuz teklif ile gelirse kabul eder misiniz´ sorusuna verdiğim cevap kelimesi kelimesine şu şekildedir: 'Şimdi Türkiye´nin gerçekleri var, bugüne kadar yaşanmışlıklar var. Benim Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe takımına ve taraftarına büyük bir saygım var. Ben bu senaryonun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca ben şu anda Avrupa´nın en büyük 2-3 kulübünden birinin baş antrenörüyüm. Bana nasıl ki Golden State Warriors koçluk teklifi etmeyecekse, Fenerbahçe de etmeyecektir. Onun için benim de böyle bir teklif gelirse kabul ederim etmem dememin bir manası yok.' Gerçekleşmesi mümkün olmayan senaryolar üzerinden konuşmaya gerek olmadığını son derece net bir şekilde dile getirmiş olmama rağmen, bugün bazı spor organlarının yalan haber ve manşet yapmasından dolaylı büyük bir rahatsızlık duyduğumun için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım. Bu davranışların, sadece bu ülkeye tarihi başarılar yaşatmış bir spor adamına değil, büyük bir özveri, emek ve binbir zorlukla mesleklerini icra eden meslektaşlarına da büyük bir haksızlık olduğunu ayrıca belirtmek isterim."
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