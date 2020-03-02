AA

Ergenlik döneminde yapılan diyetler kemik sağlığını tehlikeye atıyor



- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: - "Ergenlik döneminde yapılan diyetler, gelecek yıllarda kemik sağlığını tehlikeye atarak kemik kütlesinin azalmasına sebep oluyor" - "Özellikle ergenlik döneminde, kızlarda daha fazla olmak üzere, diyet yapma isteği olabiliyor. Bu dönemde diyet yapmak ve sağlıklı beslenmemek kemik sağlığını olumsuz etkiliyor. Mutlaka diyet yapılması gerekiyorsa doktor kontrolüyle ve sağlıklı beslenilerek yapılmalı"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, ergenlik döneminde yapılan diyenlerin risk oluşturduğunu belirterek, "Ergenlik döneminde yapılan diyetler, gelecek yıllarda kemik sağlığını tehlikeye atarak kemik kütlesinin azalmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Vitabiotics Türkiye'nin Edu2020 zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada, kemik sağlığı konusunda yapılan araştırmaların çok ciddi anlamda beslenme eksiklikleri yaşandığını ve besin takviyelerine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.

Çocukluk ve ergenlik döneminde vitamin ve minerallere ağırlık verilmesi gerektiğini aktaran Fıçıcıoğlu, "Aynı durum gebelik öncesindeki anne adayları için de geçerli. Çünkü özellikle gebelikte, anne adayı vitamin ve mineral eksiklikleri yaşıyor ve doğan bebek bu yetersiz depolardan etkilenerek dünyaya gelmiş oluyor. Bu süreçte annenin tüm rezervini de bebek alıyor. Bu durum da hem kemik sağlığını hem de ruh ve beden sağlığını tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Fıçıcıoğlu, Türkiye'de kemik sağlığına ileri yaşlarda önem verildiğini, ancak ileri yaşlarda kemik sağlığına eğilmenin sadece durumu idare etmek olduğunu vurguladı.

- "Diyet doktor kontrolünde yapılmalı"

Her bireyin 20'li yaşlarda doruk kemik kütlesine ulaştığını, çocukluk ve ergenlikte doğru beslenmenin çok önemli olduğunu belirten belirten Fıçıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle ergenlik döneminde, kızlarda daha fazla olmak üzere, diyet yapma isteği olabiliyor. Bu dönemde diyet yapmak ve sağlıklı beslenmemek kemik sağlığını olumsuz etkiliyor. Mutlaka diyet yapılması gerekiyorsa doktor kontrolüyle ve sağlıklı beslenilerek yapılmalı.

Ergenlik döneminde yapılan diyetler, gelecek yıllarda kemik sağlığını tehlikeye atarak kemik kütlesinin azalmasına sebep oluyor. Aç kalarak, bazı besinleri yemeyerek, sağlıksız beslenilerek yapılacak bir diyet, doruk kemik kitlesini olumsuz etkileyecektir. Özellikle de genç kızlık zamanlarında buna dikkat edilmezse, gelecekte kemik erimesi riskini daha da arttıracağı bilinmeli. Hazır yiyecekler, hareketsiz yaşam, şekerli yiyecek ve içecekler kemik yıkımını hızlandırıyor. Örneğin, şeker hastalarında, insülin direnci olanlarda kemik yıkımı daha fazla."

- "Yeşil sebze ve meyve tüketimi çok önemli"

Cem Fıçıcıoğlu, mevsiminde tüketilmeyen sebze ve meyvelerin beklenen faydayı sağlamadığını hatırlatarak, "Bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağındaki beslenme tarzı, kemiklerin geleceğini belirliyor. Ancak yediğimiz her gıdanın hangi mevsimde tüketildiği de çok önemli. Çünkü bu, bağırsak sağlığını da etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıksız yiyeceklerle bağırsakların bozulması durumunda alınan vitaminlerin iyi emilmeyeceğini aktaran Fıçıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin bağırsak sağlığı sorunları, D vitamininin emilimini de bozuyor. D vitamini emilimi bozulduğu zaman bu durum kalsiyumu da etkiliyor. Bu iki vitamin, yani D vitamini ve kalsiyum kemik sağlığı için önem taşıyor. Bunların hepsinin temeli de genç yaşlarda atılıyor. Dolayısıyla çocukluk ve ergenlik döneminde yeşil sebze ve meyve tüketimi ile protein alımı çok önemli. Öte yandan, her yaş grubunda hareketin, kemik sağlığı açısından faydası var, çünkü hareket kemik kütlesini arttırıyor."