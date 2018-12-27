27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalaa hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesine 11 Eylül'de İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar verildi.
10 YILDIR SÜREN, 274 SANIKLI DAVA
On yıldır devam eden, 274 sanıklı davanın son duruşmasında, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan başka suçtan tutuklu sanık Yüksel Dilsiz'e Yargıtay'ın bozma ilamı okunarak, söz verilmişti. Sanık Yüksel Dilsiz, duruşmadan son anda haberdar olduğunu savunma yapmaya hazır olmadığını, ayrıca rahatsız olduğunu belirterek süre istemişti. Duruşma savcısı da tevsi tahkikat talepleri yoksa dosyanın mütalaa için kendisine verilmesini talep etmişti. Söz alan avukatlar ise derhal beraat kararı verilmesini talep etti.
DURUŞMA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını yazılı olarak almasının ardından davayla ilgili kararını 27 Aralık 2018 tarihli duruşmada açıklaması bekleniyor
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