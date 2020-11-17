Ergene Velimeşespor'da yapılan koronavirüs testlerinde 7 futbolcu ile 1 kulüp personelinin sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve personel 14 gün karantina altına alınırken, 4 futbolcusu da sakat olan Ergene Velişemespor, kadro kurmakta güçlük çekiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "En az 14 gün izole bir şekilde futboldan ve antrenmanlardan uzak kalan bir futbolcunun yeniden form tutabilmesi için de bir o kadar süreye ihtiyaç var. Bu da test sonucu pozitif çıkan bir futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması manasına geliyor" denildi.

Geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle liglerde maçlara ara verildiği de anımsatılan açıklamada, yeniden maçlara ara verilmesi gerektiği, bu sayede bulaşma hızının düşürülebileceği ve yeni koronavirüs vakalarının önüne geçilebileceği kaydedildi.