AA

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan Başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.