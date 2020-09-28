Ergen sağlığı Medipol Mega’ya emanet

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır liderliğinde kurulan merkezde 12-18 yaş grubundaki çocukların gelişimleri her yönüyle takip edilirken multidisipliner anlayışla tedavileri yapılıyor.
Türkiye’nin geleceği yeni nesillerin bugün alınacak önlemlerle sağlıklı bir şekilde yetişeceğinin bilincinde olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde ülkede sınırlı sayıda bulunan “Ergen Sağlığı Merkezi” kuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, ergenlik dönemine gelmiş çocukların ancak hastalandıklarında sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamadıklarını belirtti.
Ergenlik dönemindeki çocukların takibinin sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Karabayır, "Çocuklarımızın ergenlik döneminde ihmal edilmemesi, büyüme ve gelişimlerinin her yönüyle takip edilmesi için bir izlem polikliniği kurduk. Ergen Sağlığı polikliniğimizde 12-18 yaş grubu çocukların rutin takiplerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ergenlik çağındaki çocukların en azından yılda bir takip edilmesini öneren Karabayır, “Hayati önem taşıyan zatürre aşısı ya da Hepatit A aşısı hala yapılmamış çocuklarımız var. Aşılarını tamamlamak, beslenmelerini düzenlemek, büyüme ve gelişmelerini takip etmek için kurulan Ergen Sağlığı polikliniğinde, psikolog ve psikiyatrist desteği de veriliyor." bilgisini paylaştı.
Karabayır, son dönemde çocukların paketli gıdalar, hazır içecekler ve fast food tükettiğini ifade ederek, yeterli miktarda demir, B12 vitamini alamayan ergenlerin sınavlarda da başarısız olabildiklerini belirtti.
Özellikle ergenlik döneminde kız çocuklarının beslenme bozukluğu nedeniyle anemi sorunu yaşadığına dikkati çeken Karabayır, "Büyümenin en hızlı olduğu sağlıklı yaşam temelinin atıldığı 12-18 yaş grubunun beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca omurga şekil bozukluklarının en fazla görüldüğü yaş grubu ergenlik döneme denk geliyor. Yaş ortalaması gittikçe azalan sigara içme, riskli davranışlarda bulunma olasılığının arttığı bu dönemde psikolojik problemler de sık görülmekte. Bu tür problemlerin önüne geçilmesi, erken tanı ve tedavi yapabilmesi için Ergen Sağlığı kliniklerin artması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!