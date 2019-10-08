Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da sulu tarıma geçiş sağlanarak yöre halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi için GAP kapsamında baraj ve sulama sistemlerinin yapımı hızla sürüyor.

Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan Ergani Barajı'nda derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilerek tıkaç betonuna başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pakdemirli, baraj projesinde mutlu sona ulaşıldığını ve kapaklar kapatılarak su tutma işlemine başlandığını bildirdi. Pakdemirli, temelden yüksekliği 54 metre olan ve 14,51 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip bulunan barajda depolanacak suyla 18 bin 660 dekar arazinin sulanacağına dikkati çekti.

Pakdemirli, "Bölgedeki bereketli toprakların suyla buluşmasıyla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

"ÇİFTÇİ İKİNCİ ÜRÜN OLARAK MISIR EKEBİLECEK"

Ergani Barajı'nın sulama projesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildiren Pakdemirli, çalışmaları 2020 yılı sulama sezonundan önce tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Pakdemirli, "Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte tahıl üretimi yapan çiftçi ikinci ürün olarak mısır ekebilecek. Bu sayede bölge üreticimizin gelirinde 3-5 kat artış olacak. Bölge insanı refaha kavuşacak. Sulu tarımla birlikte bölgede istihdama da katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.