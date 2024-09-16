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        Haberler Gündem Güncel Erenler'in ilk "Hanımeli ve 2. El Pazarı" | Son dakika haberleri

        Erenler'de ilk kez "Hanımeli ve 2. El Pazarı" kuruldu

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde ilk kez "Hanımeli ve 2. El Pazarı" kuruldu. Pazar alanını ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "El emeği göz nuru eşyaların satışının gerçekleştiği pazarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm esnafımıza bereketli kazanç diliyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:47
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        Erenler'in ilk "Hanımeli ve 2. El Pazarı"
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        Sakarya'nın Erenler Belediyesi, ilçenin ilk "Hanımeli ve 2. El Pazarı"nı Kapalı Pazar Yeri'nde açtı.

        Dün başlatılan ve her pazar günü vatandaşlarla buluşacak olan pazar yerini gezen Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli vatandaşlarımıza bu konuda bir söz vermiştik. Bugün (dün) burada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        İlçenin her mahallesinden vatandaşları pazar yerinde görmenin sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Dinç, "Bu vesileyle el emeği göz nuru eşyaların satışının gerçekleştiği pazarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm esnafımıza bereketli kazanç diliyorum. Vatandaşlarımız ve Erenler'imiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #sakarya
        #erenler ilçesi
        #hanımeli ve 2. el pazarı
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