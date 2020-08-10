Erenin şehadetinin üzerinden üç yıl geçti

AA

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.

Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

- "İyi ki varsın Eren..."

Eren Bülbül'ün ölümünden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve sözler dikkati çekti.

Küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ile "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" sözü adeta hafızalara kazındı.

Sevenleri, "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına, "İyi ki varsın Eren" sözleriyle karşılık verdi.

Eren'in adı Trabzon'da okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra farklı mekanlarda da yaşatılıyor.

Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Maçka Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye de "Eren Bülbül Cami" adı verildi.

Yine ilçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde de hatıra ormanı oluşturuldu.

Trabzon merkezde de stadyumda, okullarda, üniversitelerde, cadde ve sokaklarda çeşitli şekillerde adı yaşatılan Bülbül anısına voleybol, futbol ve wushu turnuvaları düzenlendi.

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi, Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferi de 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a gerçekleştirildi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geçen yıl haziran ayında sosyal medya hesabı Twitter'da, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

Türkiye'nin dışında Bülbül'ün adına Somali'de de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı.

Yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa adı verilen Şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri de Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.

Öte yandan, Bülbül'ün şehit edildiği olayın meydana geldiği yerin yakınındaki Türk bayraklarıyla süslenmiş kabri ziyaretçisiz kalmıyor.

Burada dua eden bazı ziyaretçilerin mezara çiçeklerin yanı sıra çeşitli spor kulüplerine ait atkılar ile tespih gibi benzeri eşyaları bıraktığı görülüyor.

- Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır, güvenlik güçleri tarafından 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ise gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti.