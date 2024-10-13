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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Erencan Yardımcı: A Milli Takım'a gitmek için elimden geleni yapıyorum - Futbol Haberleri

        Erencan Yardımcı: A Milli Takım'a gitmek için elimden geleni yapıyorum

        Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'na gitmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Yardımcı, yeni takımı Sturm Graz'da daha fazla süre bulmak için çok çalıştığını belirterek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de büyük takımlara karşı oynamak istediğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:01
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        "A Milli Takım için elimden geleni yapıyorum"
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        Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, son oynadıkları Letonya maçı, yeni takımı Sturm Graz'daki günleri ve bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

        2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerindeki Letonya maçı için Yardımcı, "Zor geçeceğini biliyorduk. Letonya ilk maçta da kapanmıştı. Uyutup maçı berabere bitiyorlar. Gol pozisyonlarına giremezsek biraz daha sıkıntı çekiyoruz. Golü erken bulmamız iyi oldu, devamı da geldi. 2002-2003'lüler olarak son kampımız. Galip bitirmek istiyoruz. Son maç olan Norveç'e odaklanacağız" şeklinde konuştu.

        "GÖKHAN HOCA'NIN GERİDEN OYUN KURMAYLA İLGİLİ PLANI VAR"

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül'ün gelmesiyle ne gibi değişiklikler olduğunun sorulması üzerine 22 yaşındaki futbolcu, "Levent hocayla açıkçası ön alan baskısı ve geçiş oyunu oynuyorduk. Gökhan hocanın biraz daha topa sahip olma, geriden oyun kurmayla ilgili oyun planı var. Sistem değişikliği var. Kolay kolay alışılmayacak bir sistem değişikliği ama bir sonraki turnuva 1 yıl sonra. Bizden sonraki jenerasyonun buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'na 2000 yılından beri U21 olarak gidemiyoruz. İnşallah bu hasret son bulur, bizden sonraki jenerasyon Avrupa Şampiyonası'na gider" diye konuştu.

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        "A MİLLİ TAKIM'A GİTMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın forvetsiz bir sistem kullanmasının ve kendisinin de A Milli Takım'a aday oyunculardan biri olmasının hatırlatılması üzerine Erencan Yardımcı, "A Milli Takım'daki hocamız forvetsiz oyun sistemini kullanıyor. Benim mevkim santrfor olduğu için ben de santrfor dışında bir yerde oynayamıyorum. A Milli Takım'da da çok iyi santrforlar var. Fırsat gelirse emin onlar da çok başarılı olacaklardır. Oraya gitmek için ben de elimden geleni yapıyorum. İnşallah da giderim" ifadelerini kullandı.

        "İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM"

        Bu sezon kiralık transfer olduğu Avusturya ekibi Sturm Graz'daki günlerinin nasıl geçtiğiyle ilgili soruya Yardımcı şöyle cevap verdi:

        "Graz şehrini çok fazla deneyimleyecek fırsatım olmadı. Genelde sabah-akşam çift antrenman oluyor. Antrenmanlardan sonra evde dinleniyorum. İngilizce öğretmenim var, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Dili çözüp, ülkeye adapte olup bir an önce performans vermek istiyorum. Ülke değişikliğine adapte olmam gerekiyor. Farklı bir futbol oynanıyor. Farklı bir sistem, kültür var. İlk etap da zor olacaktır ama çabuk alışacağımı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur."

        "ATALANTA, DORTMUND, LEIPZIG GİBİ TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK İSTİYORUM"

        Bu sezonki kişisel hedefinin takımda daha fazla süre bulmak olduğunu aktaran 22 yaşındaki golcü futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Atalanta, Dortmund, Leipzig gibi büyük takımlara karşı oynamak istiyorum. Daha uzun süreler bulmak istiyorum. Bir gol hedefim yok, elimden geldiğince oynayıp, skora katkı yapmak istiyorum. İnşallah da böyle olur. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en büyük platformlarından biri. Daha önce Galatasaray'da 3 dakika oynamıştım. En iyi stoperlere, en iyi orta saha oyuncularına karşı oynamak farklı bir deneyim. Bu deneyimi de tattığım için çok mutluyum, gurur verici bir duygu" diyerek sözlerini tamamladı.

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