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Bunun üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Merkezinde görevli biri komiser yardımcısı iki polis Eren’in evine giderek anlamlı hareketinden dolayı teşekkür etti.

Eren, kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamak istediğini ifade ederek, “Ailemle beraber haberlerde izledim. Kampanyayı gördüm. Bende kampanyaya bağışlamak istedim” dedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, bunun üzerine görevli polisler, “Elindeki kumbaran senin okul harçlığın olarak kalsın. Biz Trabzon Emniyeti olarak senin adına yatırıp dekontu sana getirelim” ifadelerini kullandı. Kendisinin yeniden para biriktirebileceğini söyleyen Eren için, Trabzon Emniyetine bağlı polisler bankaya giderek Eren adına Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu. Ardından da dekontu Eren’e getiren polisler, davranışından dolayı Eren’e teşekkür etti. Dekontu teslim alan Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndererek, 'ev kalın, evde hayat var' sloganın attı.

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