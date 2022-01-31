Galatasaray'ın devre arasında anlaşmalı kulübü Niğde Anadolu FK'ya kiraladığı Eren Aydın ve Erkan Süer yeni takımlarında golle tanıştı!

2. Lig'in 22. haftasında İnegölspor'a konuk olan Niğde Anadolu FK'da Eren Aydın 49. dakikada savunmanın hatası sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve skora denge getirdi.

71. dakikada savunmanın hatasında ceza sahasında topla buluşan Erkan Süer de şık bir plase ile takımını öne geçirdi.

Niğde Anadolu FK, 83. Dakikada Türker Toptaş'ın golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi. Eren Aydın ise ilk profesyonel golünü kaydetti.