Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda görevli, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Akgün'ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterle hemen olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Akgün'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün (32) şehadet haberi, memleketi Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı.

Saray Kaymakamı Adem Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar şehidin Kavacık Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek baba Fikri ve anne Şermin Akgün'e oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.