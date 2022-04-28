PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren-Abluka-2 operasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist, 1 M-16 ve 1 Kalaşnikof silahla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi

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