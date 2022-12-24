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Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile ilgili konuştu: "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek"

Giriş: 24.12.2022 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı!
Bakan Soylu duyurdu! "En büyük Eren operasyonu..."
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

3650 ASKERİ PERSONEL KATILIYOR

AA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

"EN BÜYÜK EREN OPERASYONUNU İCRA EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Soylu, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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