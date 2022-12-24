Bakan Soylu duyurdu! "En büyük Eren operasyonu..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Soylu, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." dedi.