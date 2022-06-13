'Eren Abluka-17' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-17 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya-Şildi Deresi) Şehit J. Tğm. İsmail Can Akdeniz 2022-2 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel görev alıyor.