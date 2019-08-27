Zafer Samancı'nın haberine göre, olay Konya’nın Ereğli ilçesi merkez Ziraat bankası önünde 16.10 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, Uzman Onbaşı Erhan Yucael ve akrabası olan Yusuf Işıklı ’ya bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu uzman onbaşı Erhan Yucael vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanırken, akrabası Yusuf Işıklı ve o sırada kaldırımda yürüyen Fatih Öksüz hafif yaralandı.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve askeri ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yucael kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaralılardan Yusuf Işık da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirilen 3 kişinin aynı araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan zanlıların yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarında önlem alırken şahısları yakalamak için çalışmaların ilçe emniyeti tarafından kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.