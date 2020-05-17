Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Denetimler sonucunda kısıtlama kararına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye toplam 784 lira para cezası verildi.

Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.