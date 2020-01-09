Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Trablus'tan onay!

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Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önerilen ateşkes çağrısını kabul etti.

ATEŞKESE UYMA KARARI

Libya'da gelişmeleri takip eden Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve hükümetle beraber çalışan Yüksek İstişare Konseyi'nin ateşkes çağrısına uyma kararı aldığını açıkladı.

haberturk.com'a açıklamalarda bulunan Yüksek İstişare Konseyi üyeleri, Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve sonrasındaki süreç için de destek beklediklerini ifade etti. Konsey üyeleri Berlin Konferansı sürecine açık bir şekilde destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

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