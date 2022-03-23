Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk takımlarının CEV Kupası başarılarını kutladı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile Halkbank Erkek Voleybol Takımını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.