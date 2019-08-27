Erdoğan Rusya'ya gidiyor: Putin ile görüşmenin ana gündem maddesi İdlib

27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.
İki liderin ana gündem maddesinin Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti olması bekleniyor.
Suriye ordusu, Rus hava desteği ve İran destekli Şii milislerin de katılımıyla İdlib'e yönelik operasyonlarını son haftalarda yoğunlaştırmış durumda.
Geçen hafta İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasındaki Türkiye destekli silahlı muhalifler yoğun operasyonlar ve hava saldırılarının sonucunda geri çekilmiş, stratejik önemdeki kasabanın kontrolü Suriye ordusunun eline geçmişti.
Türkiye'nin İdlib'de bulunan 12 gözlem noktasından birisi olan Morek gözlem noktası da Suriye ordusunun son ilerleyişinin ardından, çevrelenmiş oldu.
Ancak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta bir açıklama yapmış ve gözlem noktasının taşınması gibi bir planın bulunmadığını ifade etmişti.
İdlib'de çatışmaların artmasıyla birlikte binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru ilerlediği yönünde haberler de gelmeye başlamış durumda.
Geçen hafta Reuters haber ajansında yer alan habere göre, sivillerin İdlib'den kaçışı da hızlanmış durumda. Sadece dört gün içinde sınıra giden sivil sayısının 60 bin civarında olduğunu aktaran ajans, sivilleri taşıyan araç akışının sürdüğünü ifade etmişti.
Geçen hafta İdlib'e yönelik operasyonların şiddetlenmesinin ardından Ankara'dan yapılan açıklamalarda Rusya'nın devreye girmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Soçi'de Türkiye, Rusya, İran'ın üzerinde uzlaştığı yol haritasına uyması yönünde baskı uygulaması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.
Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir konvoyun da hedef alınması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüş ve ardından da "Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır" açıklaması yapılmıştı.
Ankara'dan gelen mesajlarda Rusya ve İran'a İdlib'in siyasi çözüm açısından önemli olduğu vurgusu da yapılmıştı.
Bugünkü Erdoğan - Putin görüşmesinde de bu konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Suriye ordusunun İdlib operasyonlarına hava desteği sağlayan Rusya, kara harekâtında da Rus askerlerinin danışman olarak görev yaptığını açıklamıştı.
Suriye ordusunun operasyonlarının İdlib bölgesinden açılan taciz ateşleri sonucunda şekillendiğini ifade eden Kremlin yönetimi, son gelişmelerin anlaşmaları ihlâl etmediğini söyledi.
Dün bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış anlaşmaları ihlal etmediğini, Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını' söyledi.
Türkiye ise silahlı muhaliflerin Suriye ordusuna ve Rus askeri pozisyonlarına yönelik taciz ateşi açtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor.
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