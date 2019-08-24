Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'da düzenlenecek MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019 Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleştirileceği öğrenildi. Erdoğan'a ziyarette, bazı bakanlar da eşlik edecek. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde Suriye ve İdlib'deki gelişmeler, güvenli bölge konusunun yanısıra bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. İki liderin yanısıra heyetler arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek.

Erdoğan, dün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşına, Suriye rejiminin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü ifade etti.