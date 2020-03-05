Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi!

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

2 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

İki lider görüşme öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Rusya lideri Putin, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin olarak, "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu. Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Putin, "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık ama sizin buradaki çalışmalarınız nedeniyle görüşmeyi burada gerçekleştiriyoruz. Bu görüşme büyük önem arz ediyor. Bölge sıkıntılı. Dünyanın gözü burada. Burada alacağımız kararların bölgeyi ve ülkelerimizi rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

DİKKAT ÇEKEN ÇANTALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte Moskova'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan, havalimanında açıklama yapmazken, uçağa binişte 2 evrak çantası ile bir büyük çanta dikkat çekti.