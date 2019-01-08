Erdoğan New York Times'a yazdı: Türkiye'nin Suriye'de barışın yeniden tesisi için planı var

Menbic'te Türkiye'nin desteklediği Suriyeli isyancılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, IŞİD'in Suriye'de askeri olarak yenilgiye uğratıldığı ancak bundan sonra ülkede istikrarı sağlamak için bir plana ihtiyaç duyulduğunu ve Türkiye'nin bu sorumluluğu uluslararası toplumun da desteğiyle sırtlanmaya hazır olduğunu yazdı.

"Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için bir planı var" başlıklı makalede Erdoğan, Suriye'de kapsamlı bir stratejiyle kalıcı barış ve istikrarın Türkiye'nin liderliğiyle gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Başkan Trump Suriye'den çekilmekle doğru kararı verdi. Ancak çekilme dikkatli planlanmalı ve ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarını korumak adına doğru ortaklarla iş birliğine gidilmeli. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, bu görevi yerine getirecek güce ve kararlılığa sahip tek ülke.

"Türkiye 2016 yılında Suriye'deki sözde İslami Devlet [IŞİD] ile mücadele için askerlerini sahaya gönderen ilk ülke oldu. Askeri harekatımız örgütün NATO sınırlarına erişimini kesti, ve Türkiye ve Avrupa'da terör saldırıları düzenlemelerini engelledi.

"Rakka ve Musul'daki hava harekatlarının aksine, bizim hareketımızda çok az sivil kaybı yaşandı ya da hiç yaşanmadı. Türk ordusu ve Özgür Suriye ordusu savaşçıları IŞİD'in eski kalelerinden El Bab'da kapı kapı dolaşarak isyancıları aradılar.

"Kentin altyapısına zarar vermeyen yaklaşımımız sayesinde hayat birkaç gün içinde normale döndü. Bugün çocuklar okula gidebiliyor, Türkiye'nin mali destek verdiği hastanelerde hastalar tedavi ediliyor, yeni iş projeleri istihdam yaratıyor ve yerel ekonomi canlanıyor. Bu istikrarlı ortam terörün tek ilacı.

"Türkiye Suriye'de IŞİD'i ve diğer terörist grupları yenilgiye uğratmakta kararlı çünkü Türk halkı şiddet içeren aşırılık tehdidine çok aşina. 2003'te başbakan olduğumda El Kaide Türkiye'de düzenlediği koordineli saldırılarda onlarca kişiyi öldürmüştü.

"Daha yakın zamanda da sözde İslami Devlet'in teröristleri vatandaşlarımızı, yaşam şeklimizi ve uygarlığımızın temsil ettiği kapsayıcı, ılımlı dünya görüşünü hedef aldı. Birkaç yıl önce terör örgütü bana 'hain tağut (şeytan)' demişti. IŞİD Suriye ve Irak'a girdiğinde, Türkiye'ye sığınan binlerce Hristiyan ve Ezidi'nin gözlerindeki korkuyu gördük.

"Tekrar ediyorum: Teröristler zafer kazanamayacak. Türkiye kendi güvenliğini ve uluslararası toplumun refahını güvenceye almak için yapması gerekenleri yapmayı sürdürecek.

"Dış güçler IŞİD'in kalıntılarını kullanabilir"

Erdoğan'ın makalesi şöyle devam ediyor:

"Askeri açıdan IŞİD Suriye'de yenilgiye uğratıldı. Ama bazı dış güçlerin örgütün kalıntılarını Suriye'nin iç işlerine burnunu sokmak için kullanabileceğinden ciddi endişe duyuyoruz.

"Terör örgütüne yönelik askeri zafer sadece ilk adım. Terör örgütünün doğduğu Irak'tan alınan ders gösterdi ki, erken zafer ilanları ve düşüncesiz eylemler çözdüğünden daha çok soruna neden oluyor. Uluslararası toplum bugün yeniden aynı hatayı yapmayı göze alamaz.

"Türkiye, radikalleşmenin ana nedenlerini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir strateji öneriyor. Toplumun hükümetiyle kopuk hissetmemesini güvence altına almalıyız. Böylece terör örgütleri şikayet eden yerel toplulukları avlayamaz ve sıradan insanlar istikrarlı bir geleceğe inanabilir."

"ilk adım Suriye toplumunun her kesimini barındıran bir güç oluşturmak"

Erdoğan makalede istikrar için ilk adımın Suriye toplumunun her kesimini barındıran bir istikrar gücü oluşturmak olduğunu ifade etti.

"Sadece kapsamlı bir yapı tüm Suriye halkına hizmet edebilir, ve ülkenin farklı bölgelerinde kanun ve nizamı sağlayabilir.

"Bu anlamda Suriye'deki Kürtlerle bir münakaşamız olmadığını belirtmek isterim.

"Savaş koşulları altında birçok Suriyeli gencin Türkiye ve ABD'nin terör örgütü kabul ettiği PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'ye katılmaktan başka şansı yoktu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, YPG militanları çocukları örgüte katarak uluslararası kanunları çiğnedi.

"ABD'nin Suriye'den çekilmesini takiben, çocuk savaşçıları aileleriyle yeniden bir araya getirmek ve terör örgütleriyle bağlantısı olmayan tüm savaşçıları kurulacak istikrar gücüne dahil etmek için yoğun bir kimlik incelemesi sürecine gireceğiz."

"Yerel hükümetlerde tüm topluluklar adil şekilde temsil edilecek"

"Tüm toplulukların yeterli siyasi temsile sahip olmasını sağlamak da bir diğer öncelik. Türkiye'nin gözetimi altında YPG ya da IŞİD'in kontrolü altında olan bölgeler, seçimle iş başına gelmiş konseyler tarafından yönetilecek.

"Terör örgütleriyle bağlantısı olmayan şahıslar bu yerel hükümetlerde kendi topluluklarını temsil etme hakkına sahip olacak.

"Suriye'nin kuzeyinde çoğunluğun Kürt olduğu bölgelerdeki yerel konseyler çoğunlukla Kürt temsilcilerden oluşacak olsa da, tüm toplulukların adil temsil edildiğinden emin olunacak. Uygun deneyime sahip Türk yetkililer onlara belediye, eğitim, sağlık ve acil hizmetler konularında danışmanlık verecek.

"Türkiye bu eylemlerinde dostları ve müttefikleri ile iş birliği ve koordinasyona gitmeyi istiyor. Cenevre ve Astana süreçlerine yakınen müdahil olduk. ABD ve Rusya ile aynı anda çalışabilen tek tarafız. Suriye'deki işi bitirmek için bu ortaklıklara dayanacağız.

"Tüm dünyadaki Müslümanların ve İslam'ın düşmanı olan IŞİD'in ortaya çıkardığı terörü bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için tüm tarafların güçlerini birleştirmesinin vakti geldi. Türkiye tarihin bu kritik döneminde yükü omuzlarına almaya gönüllü oluyor. Uluslararası toplumun bizim yanımızda duracağına inanıyoruz."