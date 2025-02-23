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        Haberler Gündem Politika Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü | Son dakika haberleri

        Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:28
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        Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Erdoğan, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak, yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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