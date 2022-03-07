Erdoğan'ın Ukrayna için diplomasi trafiği sürüyor

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.