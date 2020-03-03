Erdoğan'ın Davos'ta sesini duyurduğu Filistinli kız İsrail'den hesap sormak için avukat oldu

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı sırasında katıldığı Davos'ta, dönemin İsrail Başkanı Şimon Peres'e "Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü iyi biliyorum." sözleri ile atıfta bulunduğu roketli saldırının tanığı Huda Galiye, bugün eline aldığı avukatlık ruhsatıyla "kendisini ailesinden ayıranlardan hesap sormayı" umut ediyor.

Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen ailesini katleden İsrail'den hesap sorma arzusunu canlı tutan Gazzeli Galiye, yaşadığı o anları ve kendisini hukuk okumaya iten duygularını AA muhabirine anlattı.