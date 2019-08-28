Erdoğan ile Putin Moskova'da Rus Sukhoi SU-57 savaş uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere gittiği Moskova'da 5. nesil Rus savaş uçağı Sukhoi SU-57'yi inceledi.

Putin'den Sukhoi SU-57'nin de aralarında bulunduğu uçaklar ve helikopterler hakkında bilgi alan Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine de katıldı.

ABD'nin ve NATO'nun uyarılarına rağmen Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi satan Rusya, Sukhoi SU-57 savaş uçaklarının da satışı için Ankara'ya teklifte bulunmuştu.

ABD, S-400 hava savunma sisteminin satışı karşılığında Türkiye'ye yaptığı Patriot satışının resmi teklifini de geri çekmişti.

Erdoğan ile Putin, Sukhoi SU-57 savaş uçağını medyanın katılımıyla inceledi.

MAKS 2019 fuarındaki açılış törenin ardından Erdoğan ve Putin, Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti ve ülkenin kuzeybatısındaki gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda görüşme yapacak.

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, Türkiye'nin "savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke" haline geldiğini vurguladı.

Erdoğan, "Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 2. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne 1 milyonun üzerinde katılımcı beklendiğini vurguladı.

Erdoğan Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği konusunda ise "Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjilerin ikili ilişkilerimizin daha da derinleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Putin: İş birliğimiz için yeni ufuklar açacak

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı konuşmada, "Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak" dedi.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Putin, uçak endüstrisinin gelişmesinin uluslararası iş birliğine bağlı olduğunu söyledi.

Putin, pek çok yabancı ülkeden iştirakçinin katıldığı fuarda bu yıl Çin'in de ana partner olduğuna dikkat çekti.

Ana gündem İdlib

Açılışın ardından Erdoğan ve Putin baş başa ve heyetlerarası görüşme yapacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki liderin ana gündem maddesi Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti ve ülkenin kuzeybatısındaki gelişmeler olacak.

Suriye ordusu, Rus hava desteği ve İran destekli Şii milislerin de katılımıyla İdlib'e yönelik operasyonlarını son haftalarda yoğunlaştırdı.

Geçen hafta İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasındaki Türkiye destekli silahlı muhalifler yoğun operasyonlar ve hava saldırılarının sonucunda geri çekilmiş, stratejik önemdeki kasabanın kontrolü Suriye ordusunun eline geçmişti.

İdlib'e yönelik operasyonların şiddetlenmesinin ardından Ankara'dan yapılan açıklamalarda, Rusya'nın devreye girmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Soçi'de Türkiye, Rusya, İran'ın üzerinde uzlaştığı yol haritasına uyması yönünde baskı uygulaması gerektiği yönünde çağrılar yapılmıştı.