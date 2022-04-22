Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'yı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.
Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.
Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti. Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.
Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.
SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ EZAN YARIŞMASINA TÜRK İMAMLAR DAMGA VURDU
Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görev yapan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.
Suudi Arabistan’da 2019’dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkler damga vurdu.
Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camisi’nde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camisi’nde imam olan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu. Kara, 2 milyon Suudi riyali, Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TEBRİK
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kara ve Çelik’i kutladı. Erbaş, “Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur’an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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