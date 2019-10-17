17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son zamanlarda popülerliği gittikçe artan polisiye roman türü yazarı Erdoğan Eyrik, son kitabı Ellipsis ile sevenlerini yeni bir maceraya sürüklüyor. Her sayfasında ayrı bir heyecan olan kitap, geçmişte yaşanan olayları da çarpıcı bir dille anlatıyor.
Kitabın konusuna gelince…
Ünlü Gazeteci Hüseyin Türkeli’ni öldürmek suçundan tutuklu bulunan Sedat Kara, cezaevinde geçirdiği beş yılın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Artık özgürdür ama suikastın ardından toplumun nefretini kazanmış ve büyük bir kesim tarafından hala suçlu görünmesi özgürlüğünün önüne geçmiştir. Amacı kendini aklamak ve sevdiği meslek gazeteciliğe geri dönmektir.
Serra Yılmaz, severek evlenmiş olmasına ve toplumun çağdaş kesiminden sayılmasına rağmen kısa süren evliliği boyunca kocasının her türlü fiziksel ve ruhsal işkencesine katlanmak zorunda kalmış, resmi nikahlı eşinin defalarca tecavüzüne uğramış, sonunda her şeye bir son verip zor da olsa boşanarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç bir gazetecidir.
Geçmişin intikamını almaya çalışan acımasız bir seri katil ile mücadele etmek zorunda kalacak olan Sedat’ın suçsuzluğunu ispatlama mücadelesi, yolunu Serra ile kesiştirirken, her ikisi için de bu güne kadar görmedikleri bir kirli bir dünyanın kapısı aralanacak ve bir geçmişin intikamını almaya çalışan acımasız bir seri katil ile amansız bir mücadeleye girmek zorunda kalacaklardır.
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