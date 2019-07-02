Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Trump'tan yaptırım diye bir şey duymadık, ilk seri 10 gün içinde gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğü G-20 Zirvesi ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda "Trump S-400 ve F-35 konusunda bize destek veriyor, yaptırım diye bir şey duymadık" dedi.

"Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" diyen Erdoğan "S-400'ler konusunda özellikle birilerinin, farklı kesimlerin sağda solda artık konuşmaması lazım. Çünkü bu açıklamadan sonra Sayın Trump konumunu belirlemiştir" diye devam etti.

Zirveyi takip eden Türk gazetecilerin bildirdiğine göre Erdoğan Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin teslimatıyla ilgili olarak da "Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak" diye konuştu.

Erdoğan ve Trump, G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği Osaka'da Cumartesi sabahı, heyetler eşliğinde yaklaşık 35 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşme sonra yaptığı açıklamada "Yaptırım konusunda Sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. İki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin (yaptırım) söz konusu olamayacağını düşünüyorum" demişti.

F-35 krizi: "Ne böyle bir tüccar olur ne de böyle bir müşteri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada S-400 nedeniyle Pentagon'un Türkiye'nin katılımını askıya aldığı F-35 savaş uçaşı projesiyle ilgili olarak da Trump'ın destek verdiğini ve "1 milyar 400 milyon dolar para vermişler. Sen malını vermiyorsun. Böyle anılmak da iyi bir şey değil" dediğini ifade etti.

Erdoğan "İimdi bu parayı verdik ama malımızı bize vermiyorlar; ne böyle bir tüccar olur ne de böyle bir müşteri. Bunu da çok açık ve net söylemek bir insanın dürüstlüğüne işaret eder. Bununla ilgili olarak da arkadaşlarımızı görevlendirdik, işin takibini yapacaklar. Savunma Bakanlarımız, Dışişleri Bakanlarımız, onlar da bu işin takibini yapmak suretiyle kapıları inşallah açmış olacaklar" diye konuştu.

Bazı parçaları Türkiye'de üretilen F-35 projesi kapsamında şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını belirten Erdoğan, "Alacağımız savaş uçağı sayısı 100 artı 16. Yani toplamda 116 tane. Bunların da ödeme planları belirlenmiş durumda. Mesela geçen hafta 50 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Bu peyderpey gidiyor. Bu ödemeyi aksatmadan yapan bir ülkeye, üstelik bir stratejik ortağa karşı böyle bir uygulamayı o da (Trump) haklı olarak eleştirdi" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini de belirten Erdoğan "Bu arada Sayın Trump'ın Türkiye ziyaretinin gerçekleşmesiyle ve iş konseyini de yapmak suretiyle bu işi çok daha ileriye taşımış olacağız. Bu arada biz bir de oradan THY olarak 100 tane Boeing uçağı alıyoruz." diye konuştu.

"S-400'lerin ilk serisi bir hafta, 10 gün içinde inmiş olur"

Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin teslimantıyla ilgili de tarih verdi.

Türk yetkililerin Rusya'da eğitim aldığını belirten Erdoğan "S-400'lerle alakalı çok ciddi bir eğitim çalışması yapıldı. O eğitim çalışmalarına katılanlar aynı zamanda öğretmen konumundalar. Yani döndükten sonra öğretmen olarak burada insan yetiştirmeye başlayacaklar. Biz yola çıkmışız. Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak" dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak Rusya'dan füze savunma sistemi alıyor olması Avrupa ve ABD'de rahatsızlık yaratmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin ortağı da olduğu F-35 savaş uçağı projesine katılımını durdurmuş ve Washington'da Türkiye'ye yönelik yaptırım ihtimali konuşulmaya başlanmıştı.

Ancak Trump Japonya'da yaptığı açıklamada, Barack Obama yönetiminin Amerikan Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışını engellemesi nedediyle Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almak zorunda kaldığını belirtmiş ve süreçten Obama yönetimini sorumlu tutarak Ankara'ya bir nevi destek vermişti.